Javier Milei endurece postura por las Malvinas y anuncia sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas, "sin autorización" de Buenos Aires, y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

"Esta misma noche firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica", indicó el mandatario en un discurso dirigido a la nación en alusión al citado archipiélago administrado por Reino Unido.

Asimismo, adelantó que fortalecerá los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante este tipo de actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. A ello sumó que procederá a "inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina".

"Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad", advirtió, dejando claro que "no se pueden hacer las dos cosas".

TIERRA DEL FUEGO Y LA ANTÁRTICA

A este decreto, el jefe de la Casa Rosada sumó la firma de otro "de necesidad y urgencia" en aras de "ampliar" los recursos del Ministerio de Defensa, con el "fin prioritario" de construir una base naval en Tierra del Fuego.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de Argentina", aseguró.

Además, convencido de que "las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento que traerá la era de la inteligencia artificial", Milei puso el foco en la Antártica, reivindicándola como "uno de los principales focos de interés y competencia" en la cual Argentina no solo "no parte de cero", sino que tiene "la presencia ininterrumpida más longeva del mundo".

"Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses. Por eso, asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia", ha declarado, advirtiendo que "cualquier avance adicional sobre las islas Malvinas" será considerado como una "violación" a la seguridad nacional del país.

MENSAJE

Durante su intervención, Milei aludó a las declaraciones emitidas por su par en Estados Unidos, Donald Trump, esta misma semana, en las cuales apuntaba a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las islas.

"Esta amenaza no es inocua", consideró Milei añadiendo que, a su juicio, Estados Unidos "evalúa ese cambio de posición porque sabe que Argentina tiene un socio fiable alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica".

En línea con ello, reiteró que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho" y que "no hay discusión" al respecto. "En 1883 Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días", lo cual, agregó, implica que los isleños, "al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido".

Finalmente, Milei envió un mensaje a los "amigos" de Argentina para pedirles que "no miren para otro lado cuando se vulnera" la "soberanía y se llevan" sus recursos.

"Durante estos tres años hemos entablado lazos estrechos con países afines con los cuales tenemos una convergencia de intereses. Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos", cerró

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