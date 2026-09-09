Miembros del jurado del caso Lindsay Clancy hablan sobre el desacuerdo que llevó a la anulación del juicio

En la entrevista con la filial local de NBC en Boston, NBC10, que se emitió el martes, la presidenta del jurado, una maestra de quinto grado jubilada, calificó de "terrible" y "una montaña rusa de emociones" el no poder llegar a un veredicto.

En cualquier caso legal en EE.UU., el presidente actúa como portavoz del jurado, lo que significa que es la persona que emite el veredicto y le envía notas al juez en nombre del panel de 12 personas.

La presidenta en este caso dijo que las deliberaciones fueron difíciles y estuvieron llenas de "mucho llanto y luego abrazos" .

" Me sentí muy triste, muy triste , porque no pudimos llegar a un veredicto para Lindsay. Fue desgarrador", añadió.

A lo largo de la entrevista, las tres mujeres afirmaron que el jurado estuvo prácticamente de acuerdo en emitir su veredicto, pero el miembro del jurado que disentía no cambió de opinión .

Estaba a mitad de rellenar las hojas del veredicto cuando el miembro del jurado que se oponía, que según dijo era un hombre, continuó: "Pero sigo sin decir que sea no culpable por razón de enfermedad mental".

El hombre en cuestión no se ha presentado ni ha respondido a estos comentarios.

Otra mujer miembro del jurado, que pidió permanecer en el anonimato y que no es una de las tres mujeres citadas, le contó a la cadena local WBZ-TV de CBS que la mayoría estuvo "muy firme en su postura" desde el principio y que el disidente que se mantuvo al margen "no fue el único que no estuvo dispuesto a ver las cosas desde otra perspectiva".

"Así que, en cierto modo, voy a defender a esa persona", señaló. "Había personalidades fuertes en esa sala. Al final, todo se redujo a la incapacidad de superar las convicciones propias".

Pero añadió que, debido a que el individuo prefirió seguir sus convicciones que hacer caso a su "duda razonable", Clancy no había recibido un juicio justo.

"No se trata simplemente de que él tuviera una opinión contraria o que sintiera que Clancy era culpable. Se trata de la incapacidad de fundamentar esa opinión con lógica", dijo la jurado.

Las tres miembros del jurado que hablaron con NBC relataron que sus deliberaciones derivaron en peleas y gritos, que en ocasiones podían oírse a través de las paredes.