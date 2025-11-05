"Mi hijo me dio la espalda": Qué cuenta en sus memorias el rey emérito de España y por qué su publicación es tan polémica

"Esa noche mi obra política estaba en juego y el destino de los españoles, en mis manos", agrega.

En otro capítulo el antiguo monarca lanza varios dardos sobre su relación con su hijo, Felipe VI.

"Me dio la espalda por sentido del deber" , dice, según revelan los fragmentos dados a conocer por los medios en España, al describir las reuniones que ambos mantuvieron en 2020, después de que salieran a la luz las investigaciones que la justicia suiza inició por las millonarias cuentas de Juan Carlos.

"Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad ", admite.

Asimismo, asegura que le advirtió: "No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido ".

El emérito culpa del distanciamiento con su hijo al actual gobierno español liderado por el socialista Pedro Sánchez.

"Cuando el gobierno actual desacredita a mi persona, debilita nuestra Constitución, pone en duda los avances de la transición democrática y de nuestra reconciliación", afirma en su libro, según reseña el diario catalán Ara.

3. LOS ESCÁNDALOS AMOROSOS Y FINANCIEROS

Juan Carlos I, quien en 2012 hizo historia al pedir disculpas públicamente por haberse ido a cazar elefantes a Botsuana justo cuando España atravesaba una fuerte crisis económica, vuelve a hacer un mea culpa. Esta vez por sus numerosas "debilidades" sentimentales y financieras.

Así, califica como un "grave error" su relación con la princesa alemana Corinna Larsen, porque, dice, "tuvo un impacto desafortunado en mi reinado y mi destino".

Asimismo, se disculpa con su esposa, la reina Sofía de Grecia, por esa y otras infidelidades.

"España no ha podido tener una reina más dedicada e irreprochable", escribe.

Sin embargo, aprovecha para desmentir romances que se le han atribuido a lo largo de los años.

"Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría totalmente ficticias" y entre ellas menciona a la princesa de Gales Diana Spencer y a la actriz y cantante española Sara Montiel.

El monarca también admite haber tenido mal juicio en lo que al dinero se refiere y haberse rodeado de "empresarios poco escrupulosos".

Otro "grave error" que reconoce Juan Carlos I fue aceptar los US$100 millones que le regaló en 2008 el entonces rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz al Saúd, y por los cuales enfrentó los procesos judiciales en Suiza y España que lo forzaron a autoexiliarse.

"Fue un acto de generosidad de una monarquía hacia otra", dice, al tiempo que recuerda que todas las investigaciones en su contra han sido desestimadas.

Con su decisión de escribir sus memorias, Juan Carlos I se suma al reducido grupo de monarcas que han narrado su vida en primera persona y entre los cuales destaca el antiguo rey de Inglaterra Eduardo VIII.