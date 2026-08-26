Meta acuerda pagar hasta US$18.000 millones para cerrar el juicio por fallas en la protección a menores de edad

El gigante tecnológico Meta aceptó pagar una cifra récord en el mundo tecnológico como parte de un acuerdo judicial tras ser acusado de violar leyes de protección a menores de edad con sus plataformas de redes sociales.

La firma que maneja las plataformas de Facebook e Instagram rechazó las acusaciones, pero aceptó pagar hasta US$18.000 millones por la demanda colectiva que impulsaron 29 estados de EE.UU. contra la empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Entre las acusaciones, alegaron que Meta diseñó Facebook e Instagram para que resulten adictivos para los niños y adolescentes, con funciones en las aplicaciones (como la reproducción automática de videos y las "historias" de Instagram) creadas para mantenerlos en ellas el mayor tiempo posible.

También expusieron que Meta no solo dificulta que los jóvenes reduzcan el uso de la plataforma, sino que lo incentiva mediante varias funciones, incluidas las notificaciones frecuentes para que los usuarios jóvenes reingresen a las aplicaciones constantemente.

Meta también fue acusada de recopilar y utilizar indebidamente los datos personales de los niños mientras utilizan Facebook e Instagram.

Todo esto constituye una violación de las leyes federales y estatales de protección de la privacidad de los menores de edad.

La empresa dirigida por Zuckerberg rechazó las acusaciones, pero optó por llegar a un acuerdo para dar fin a la demanda colectiva.