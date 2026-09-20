Trump asegura estar dispuesto a reunirse con el presidente de Irán en la Asamblea de la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado este domingo su disposición a reunirse con su similar de Irán, Masud Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana próxima.

"Ha dicho que probablemente esté abierto a ello", informó el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst tras una conversación con el mandatario estadounidense.

Trump ha explicado a Yingst que está "en modo tomar decisiones" y que "van a pasar grandes cosas en un futuro no muy distante". Las opciones que están sobre la mesa son, ha explicado, "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", ha planteado.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que este fin de semana "no es distinto de otros", a pesar de las alertas de advertencia enviadas a los ciudadanos estadounidenses que estén en la región de Oriente Próximo. Además, ha afirmado que los responsables iraníes "se esconden como ratas".

En cuanto a la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump ha destacado de nuevo que mantienen una comunicación con ellas y que "están de acuerdo en que no van a luchar con Estados Unidos".

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