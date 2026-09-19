Más de 200 personas fueron detenidas por millonario fraude financiero en Turquía

Las autoridades de Turquía han anunciado este sábado la detención de más de 200 personas de una veintena de nacionalidades distintas en una operación contra una presunta red internacional de fraude de inversiones en divisas vinculada a Israel valorado en más de 26 millones de euros.

El operativo, que ha tenido lugar en la ciudad de Estambul, se ha saldado con 201 detenidos, incluidos once de nacionalidad paquistaní, nueve israelíes y 25 personas de otros 20 países --Azerbaiyán, Siria, Jordania, Ucrania, Tailandia, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Filipinas, Irán, China, Líbano, Palestina, México, Egipto, Mozambique, Argentina y Bangladesh, según recoge la agencia de noticias turca Anadolu.

Asimismo, las autoridades se han incautado de bienes de los sospechosos valorados en 1.500 millones de liras turcas (26,7 millones de euros), incluidos 80 vehículos y doce propiedades, que presuntamente proceden de actividades delictivas.

A ello se suma la congelación de sus cuentas bancarias, criptomonedas y empresas, tras una operación en la que han participado el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) y la Fiscalía General de Estambul, así como la Policía de la localidad e Interpol.

Los sospechosos están acusados de participar en una red de estafas de divisas a través de 25 empresas y 40 supuestos centros de llamadas y oficinas financieras.

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que fue notificado por las autoridades turcas del arresto de sus nacionales y ha asegurado que ya está "trabajando para garantizar que se protejan los derechos de los ciudadanos israelíes", recoge el 'Times of Israel'.

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