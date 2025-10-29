Melissa deja inundaciones y al menos 25 muertos en Haití tras su devastador paso por Jamaica

Las autoridades de Jamaica todavía tienen que hacer balance definitivo del número de víctimas y de los daños causados.

LA PEOR EN AÑOS

Tras golpear a Jamaica, Melissa llegó a Cuba por la ciudad de Chivirico, en el sureste del país.

Melissa está produciendo abundantes precipitaciones, con un registro de 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia de Holguín.

Las lluvias "continuarán durante el paso de Melissa, con acumulados entre 200 y 350 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas", informó el Insmet.

De momento, indicó el organismo, se mantendrán los vientos con fuerza de tormenta tropical, alcanzando velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora e incluso rachas superiores.

El Insmet también avanzó que se producirán "fuertes marejadas en ambos litorales orientales" con olas de entre 4 y 6 metros e "inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de estos litorales".

Sin embargo, puntualizó que con el avance del huracán hacia el nordeste, irán disminuyendo gradualmente la altura de las olas y las inundaciones en la costa sur oriental.

La agencia meteorológica cubana había previsto precipitaciones de hasta 450 litros de agua por metro cuadrado y marejadas ciclónicas con olas de hasta 8 metros de altura.

El meteorólogo de la BBC Simon King afirmó que Melissa será una de las tormentas más potentes que ha azotado la isla desde 2017.

Los medios estatales cubanos indicaron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del país estaban enfocando sus mayores esfuerzos en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla.

"Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano", publicó este miércoles el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.