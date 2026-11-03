Melania Trump recibirá en la Casa Blanca a delegaciones de Rusia y Ucrania en histórica gestión diplomática

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibirá durante los próximos días en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania, según anunció este martes la Presidencia estadounidense. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre quiénes participarán en el encuentro, que fue calificado como "un momento extraordinario en la historia estadounidense".

"La primera dama, Melania Trump, recibirá personalmente en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania, dos naciones que se encuentran en guerra. Este acontecimiento representa un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos", señaló la Casa Blanca a través de un breve comunicado.

En esa misma línea, el Gobierno estadounidense recordó que Melania Trump intervino diplomáticamente para facilitar un reciente alto el fuego en la localidad ucraniana de Oleshki, ubicada en la provincia de Jersón, iniciativa que fue descrita como "una iniciativa diplomática sin precedentes por parte de una primera dama estadounidense".

Por otra parte, la Casa Blanca informó que la primera dama ofrecerá una rueda de prensa este jueves, instancia en la que abordará los detalles de la mencionada tregua. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si la comparecencia coincidirá con la reunión anunciada con representantes de Rusia y Ucrania.

El alto el fuego, que expiró el lunes, fue calificado como el periodo de tregua más prolongado acordado por ambos bandos desde el inicio de la guerra en 2022. Su implementación requirió labores previas de desminado y permitió poner a salvo a decenas de civiles que permanecían atrapados en una zona gravemente afectada por la escasez de alimentos, medicamentos y otros suministros básicos.

El encuentro se desarrollará, además, en medio de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz, a pocos días de una reunión trilateral prevista en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con la participación de Estados Unidos, Rusia y Ucrania. La instancia buscará avanzar en las negociaciones y facilitar una eventual salida diplomática al conflicto, iniciado en febrero de 2022.

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