Médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 15 pacientes

Añadió que el médico intentó incendiar la casa de la mujer, pero no lo logró.

Durante gran parte del juicio, que se prolongó durante aproximadamente un año, el médico guardó silencio .

Pero el mes pasado, confesó haber "matado" a 12 de sus pacientes gravemente enfermos .

Declaró ante el tribunal que se había convencido de que estaba haciendo lo correcto, evitándoles "sufrimiento y enfermedad" .

"Durante todo este tiempo, pensé que era lo mejor para todos ellos ", afirmó.

Añadió que pedía disculpas por todo el sufrimiento que había causado.

ASESINO SERIAL

Las autoridades sospechan que mató a más pacientes. La fiscalía investiga actualmente otros 76 casos.

Los medios alemanes señalan que, si se confirman estos nuevos casos y se le declara culpable, se trataría de uno de los mayores episodios de asesinatos en serie en la historia de Alemania.

El médico declaró ante el tribunal que participaría "mucho más activamente en los procedimientos venideros".

En una fase anterior del juicio, los familiares de las víctimas expresaron ante el tribunal que aún no podían creer lo sucedido.

La madre de la víctima más joven, una mujer de 25 años fallecida en 2021, rompió a llorar. "Ella nunca dijo que no quisiera seguir viviendo", afirmó.

El hijo de una mujer de 72 años fallecida en 2024 relató que su madre tenía planes de viajar al mar Báltico con su hermana. "Mi madre quería seguir viviendo", declaró.