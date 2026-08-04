Los duros reveses que enfrenta Donald Trump de parte de sus propios aliados más leales

"Se dobló como un paraguas", comentó Trump.

Si el caso del estanque reflectante fue una ocasión en la que Trump se vio forzado a aceptar la realidad legal, en el Capitolio tuvo que enfrentar una desagradable realidad política .

Uno de los aliados más cercanos de Trump, su exabogado en causas penales, Todd Blanche, enfrentaba una fuerte resistencia en su intento de convertirse de forma permanente en fiscal general .

Dos senadores republicanos, John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, se habían unido a los demócratas para bloquear la nominación de Blanche . Exigían que presentara una carta en la que renunciara formalmente a cualquier intento de reactivar el propuesto fondo de US$1.800 millones de dólares , destinado a indemnizar a personas que afirmaban haber sido objeto de procesos judiciales impulsados por motivos políticos.

Tillis lo describió como una "caja de dinero para delincuentes", ante las preocupaciones de que pudiera servir para compensar a personas encausadas por el asalto al Capitolio llevado a cabo por partidarios de Trump en 2021.

En otra publicación en Truth Social el sábado, Trump escribió que mantendría a Blanche como fiscal general interino y que presionaría con fuerza para que el Congreso aprobara una ley que autorizara la creación del fondo.

"Volverá inmediatamente a estar sobre la mesa y lo sacaré adelante", escribió, dando a entender que, independientemente del desenlace de la nominación de Blanche, es poco probable que Trump abandone alguna vez este asunto.

Sin embargo, la aritmética política en el Senado era inapelable. Al día siguiente, Blanche accedió a la petición de los senadores y difundió dos cartas que, según Tillis y Cornyn, respondían a sus preocupaciones.

En declaraciones realizadas desde la Casa Blanca el lunes, Blanche evitó la reprimenda que sí recibió la fiscal Pirro. Trump afirmó que "no había leído" los documentos presentados por Blanche. "Entiendo que les dieron el visto bueno, pero no sé qué acordaron", dijo.

Si bien el caso por los daños al estanque reflectante y el llamado "fondo contra la instrumentalización política de la justicia" son asuntos que despiertan un enorme interés en el presidente, apenas figuran entre las preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses.

Ese no es, en absoluto, el caso de la guerra con Irán, donde Trump vuelve a acusar a Teherán de actuar con engaño en medio de una nueva ronda de negociaciones intermitentes y amenazas de una contundente acción militar estadounidense.

El lunes, después de afirmar el día anterior que había cancelado "un ataque que habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial" a petición de funcionarios iraníes y mediadores árabes, Trump recurrió a Truth Social para condenar lo que describió como una actitud engañosa de Irán, después de que Teherán negara que estuvieran teniendo lugar nuevas negociaciones directas.

"Piden una reunión, algunos dirían que hasta la suplican; comienzan las conversaciones, con más encuentros programados para un futuro inmediato, y luego dicen, abierta y orgullosamente, que no están manteniendo ninguna discusión", escribió Trump.