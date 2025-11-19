"Me llamó traidora": Cómo el caso Epstein divide al movimiento MAGA y enfrenta a Trump con una de sus fieles aliadas

La transformación de Trump fue un caso excepcional en el que los políticos republicanos lograron presionarle para que actuara y cambiara públicamente su posición.

Más allá de la nueva información que pueda llegar a tener algún documento, la saga expuso fracturas dentro del Partido Republicano y resaltó el poder de la base MAGA (Make America Great Again, "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo") de Trump.

También ha demostrado que, a pesar de sus mejores esfuerzos, podría haber tenido dificultades para desviar la atención de los archivos de Epstein si no hubiera respaldado la votación.

"Trump ve que este es un problema en el que choca con los republicanos comunes y corrientes", dice Martha Zoller, presentadora de radio conservadora y estratega republicana en Georgia.

"Creo que Trump tenía que hacer esto en este momento porque quiere volver a estar del lado correcto", añade.

Una encuesta de NPR/PBS News/Marist realizada a finales de septiembre, cuando Trump aún no había respaldado la publicación de los archivos, sugirió que el 67% de los votantes republicanos registrados apoyaba la publicación de todos los archivos de Epstein con los nombres de las víctimas ocultos.

"La transparencia sobre lo que sucedió es extremadamente importante para los votantes", le dijo a la BBC Chris Ager, expresidente del Partido Republicano de New Hampshire.

Ager elogió el cambio de posición de Trump, argumentando que es reflejo de un partido sano, "que puedes tener un desacuerdo sobre un tema... y llegar a una conclusión en la que esencialmente todo el mundo está de acuerdo: publiquemos los archivos".

Núcleo MAGA

Durante gran parte de este año, hubo fuertes desacuerdos sobre el tema.

Pero el cambio de posición de Trump se dio cuando parecía cada vez más probable que pudiera enfrentarse a una revuelta dentro de la Cámara de Representantes.

La "desertora" más destacada, la congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, dijo este martes en una conferencia de prensa ante las víctimas de Epstein que la saga "destrozó a MAGA".

Debido a su posición, Trump la apodó "traidora" en Truth Social.

Normalmente un ataque público de este tipo por parte del presidente acallaría la voz disidente de una figura republicana, especialmente de una que se presenta a la reelección. Pero, en una muestra del peso político del asunto Epstein, Greene no se quedó callada.