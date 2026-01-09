Qué pasará con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra

Tras la inédita operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero, y que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que su principal preocupación son las vastas reservas petroleras del país sudamericano.

"Lo que necesitamos (de las autoridades interinas) es acceso total. Acceso total al petróleo", declaró el domingo el mandatario republicano a los periodistas que lo acompañaban en su regreso a Washington desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Sin embargo, Trump reconoció que no solo le interesa el crudo, sino también "otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo". El subsuelo venezolano también posee enormes yacimientos de hierro, carbón, bauxita, cobre, coltán, diamantes y oro.

Unas 31 toneladas de este último metal preciado, las cuales forman parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), están depositadas en el Banco de Inglaterra y, desde hace más de un lustro, son el centro de una batalla legal que todavía no se ha resuelto en los tribunales británicos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

¿Puede lo ocurrido en Caracas en los últimos días facilitar al ejecutivo ahora dirigido por Delcy Rodríguez acceder a esos lingotes, que en 2020 estaban valorados en US$ 1.950 millones y que hoy equivalen a US$4.400 millones, debido a que el precio del oro se ha más que duplicado en estos años? Hasta ahora no hay señales que indiquen eso.

"El caso sigue en las cortes inglesas. Aún no ha sido resuelto por los jueces, por lo tanto, el oro sigue en el Banco de Inglaterra", afirmó Sarosh Zaiwalla, fundador de la firma de abogados londinense que representa al BCV y al gobierno venezolano, propietario de los lingotes, en el proceso en los tribunales ingleses.

En similares términos se pronunció el constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández, quien lideró los esfuerzos de la oposición por evitar que la administración de Maduro se hiciera con el preciado metal.