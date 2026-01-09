Expresidente ruso, Dimitri Medvedev, exige que EE.UU. reconozca "legitimidad" de invasión a Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha señalado este viernes que Estados Unidos debe reconocer la "legitimidad" de la invasión de Ucrania, tras el ataque a Venezuela del pasado 3 de enero que se saldó con la captura de Nicolás Maduro.

En un mensaje en redes sociales, Medvedev ha tachado de "grosería y vileza" la intervención estadounidense en Caracas para desalojar del poder a Maduro y duda de que a Estados Unidos le interese una acción a mayor escala en el país, en caso de que las autoridades interinas se nieguen a cooperar con Washington.

Recalca que las élites estadounidenses deben, tras la operación militar en Venezuela, "meter para siempre sus largas lenguas en sus traseros raquíticos" y "reconocer la legitimidad de las acciones de Rusia en el marco de la operación militar especial", como se refieren los dirigentes rusos a la invasión de Ucrania.

En este sentido, avisa de que a Estados Unidos le espera un escenario "mucho más sangriento" en Caracas si interviene en caso de que las autoridades venezolanas no cooperen para compartir el petróleo a largo plazo con los estadounidenses.

"¿Acaso Trump iniciará realmente una operación terrestre? En ese caso, sin duda no podría prescindir del Congreso, y sería mucho más sangrienta que el descarado secuestro de Maduro", ha advertido.

En todo caso, Medvedev recalca que sobre la situación de Maduro solo queda que Washington le libere "discretamente" y "bajo algún pretexto plausible", o que el dirigente chavista se convierta en "un nuevo Mandela latinoamericano".

"Entonces su nombre será inscrito en las tablas de la historia sudamericana junto a Bolívar, Miranda y Chávez", ha asegurado, pronosticando que este es el escenario más probable.

Según el expresidente ruso, Maduro acabará siendo indultado ya sea por Trump o su sucesor cuando se vea sometido a la presión de la opinión pública.

