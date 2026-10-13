Masiva marcha de estudiantes en Francia previo al debate sobre los presupuestos nacionales para 2027

Miles de estudiantes, docentes y sindicatos llevaron a cabo una nueva jornada de movilizaciones en París para exigir al Gobierno que reforme inmediatamente la educación secundaria.

La marcha desembocó en nuevos enfrentamientos con la policía a pocas horas de que se inicie en la Asamblea Nacional el durísimo debate, según adelantan las fuerzas políticas, sobre los presupuestos nacionales para 2027.

El desfile masivo comenzó a las 14:30 hora local en el Ayuntamiento de París tras recibir la autorización pertinente.

Los estudiantes piden una reforma integral de la formación de secundaria, desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el 'tapón' de solicitudes de admisión que ha creado y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

El Gobierno insiste en que la movilización sigue en declive, pero ahora mismo hay 214 escuelas cerradas, según un comunicado del Ministerio de Educación, que ha incidido no obstante en que la violencia está aumentando.

DISTURBIOS EN PARÍS Y LYON

De momento hay constancia de enfrentamientos esporádicos en París entre manifestantes y Policía, especialmente en el Paseo de los Inválidos, tras una tarde de extrema tensión en Lyon donde, según el Sindicato Nacional de Profesores de Secundaria, varios miembros de su personal "fueron golpeados durante las cargas policiales",

Según declaraciones de su secretario local François Jandraud, un profesor del sindicato fue ingresado en urgencias "tras ser golpeado con una porra debajo del ojo", aunque su estado no reviste gravedad, explicó a 'Le Monde'.

Estos enfrentamientos ocurren entre nuevos balances discrepantes de participación. La agrupación intersindical de organizaciones estudiantiles y de institutos asegura que las movilizaciones de este martes han sido un rotundo éxito al reunir a alrededor de 480.000 personas en toda Francia. Interior, por su parte, informó de 161.500 participantes, incluyendo 41.500 en París, repartidos en dos marchas.

(Imagen: EFE/EPA/Firas Abdullah)

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