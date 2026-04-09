"Más les vale": Trump advierte a Irán que no cobre peaje a petroleros por cruzar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conminó este jueves a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

A través de una publicación en su red social, el jefe de Estado norteamericano lanzó una dura advertencia: "Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo".

En la misma línea, el mandatario calificó como "muy deficiente" la actitud que está tomando la nación islámica "al permitir el paso del petróleo" por dicha zona marítima. Además, el líder estadounidense enfatizó que "ese no es el acuerdo" al que se había llegado.

Cabe recordar que este paso marítimo es vital para el comercio global, ya que diariamente transita por allí cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de gas natural licuado y petróleo. La ruta había permanecido bloqueada por decisión iraní, como respuesta a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos en contra de Teherán.

Sin embargo, durante la noche del martes y en el marco de una tregua de dos semanas pactada con Washington, la República Islámica comunicó que habilitaría un tránsito "seguro", aunque bajo supervisión, a través del estrecho.

En el contexto de la mencionada ofensiva contra Irán, el gobernante estadounidense también aprovechó de lanzar duros cuestionamientos contra el diario 'Wall Street Journal'. Esto ocurrió luego de que la publicación tildara de "prematura" la declaración de "victoria" en Irán por parte de Trump.

El presidente catalogó al periódico como "uno de los consejos editoriales peores y más inexactos del mundo". Asimismo, aseguró que "gracias" a su gestión "Irán nunca tendrá un arma nuclear", y pronosticó que "muy pronto" el crudo "empezará a fluir con o sin la ayuda" del régimen de Teherán.

Para finalizar sus descargos, el magnate republicano sentenció: "The Wall Street Journal, como de costumbre, acabará tragándose sus propias palabras. Siempre se apresuran a criticar, pero nunca a admitir cuando se equivocan, lo cual ocurre la mayor parte del tiempo".

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