Más de 670 detenidos en Francia tras masivas protestas contra planes de austeridad promovidos por el Gobierno de François Bayrou

Al menos 675 personas fueron detenidas en distintos puntos de Francia en el marco de la jornada de protestas que, bajo la premisa de Bloqueemos Todo, aspiraba a paralizar el país en respuesta a los planes de austeridad promovidos por el Gobierno del ya dimitido François Bayrou.

El Ministerio del Interior tenía registradas hasta este jueves por la mañana 549 imputados por los incidentes del día anterior, 164 de ellos correspondientes a París y su región metropolitana, según fuentes citadas por varios medios, entre ellos 'Le Figaro' y la cadena BFM TV.

La jornada dejó algunos bloqueos de carreteras, sistemas de transportes e instalaciones educativas y, en el caso la capital, altercados puntuales como el que derivó en el incendio de un restaurante. El Gobierno ha confirmado que 34 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, todos ellos de carácter leve.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, ya había advertido de que tendrían tolerancia cero con la violencia, hasta el punto de que se preparó un dispositivo de seguridad sin precedentes que llegaba a los 80.000 efectivos, entre policías y gendarmes.

