Más de 180 personas vinculadas a la mafia siciliana de la Cosa Nostra fueron detenidos en Italia

Las fuerzas de seguridad de Italia han detenido este martes en la ciudad de Palermo a 183 personas presuntamente vinculadas con la mafia siciliana de la Cosa Nostra y cuyo objetivo era, según las investigaciones, restaurar su cúpula y mantener su control en la zona.

La gran redada llevada a cabo por los Carabinieri en la capital de Sicilia ha supuesto un duro golpe para la mafia italiana, según informaciones recogidas por la cadena de televisión italiana RAI.

Entre los detenidos se encuentran varios jefes de la mafia, como el capo de Porta Nuova, Tommaso lo Presti, que volverá a ingresar en prisión después de haber sido liberado tras cumplir una pena anterior impuesta por la Justicia.

La operación, que ha sido coordinada por la Dirección Antimafia, ha sido aplaudida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha alabado la actuación policial y el "durísimo golpe asestado a la Cosa Nostra". "Un resultado que confirma el compromiso constante del Estado en la lucha contra el crimen organizado", ha manifestado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Esta es una clara señal: el crimen organizado está en problemas, la lucha contra la mafia no ha cesado y no se detendrá. Gracias a los Carabineros de la Unidad de Investigación y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cada día defienden la legalidad y la seguridad de los ciudadanos. Hay que derrotar a la mafia con decisión y sin concesiones", ha puntualizado Meloni, que ha asegurado que "el Estado está ahí y no retrocede".

La Cosa Nostra en Sicilia, junto a la 'Ndrangheta de Calabria y la Camorra, de Nápoles, han formado parte de los grupos criminales de mayor peso de Italia durante décadas.

Estas tres organizaciones llevan mucho tiempo activas y sus operaciones abarcan gran parte del país e incluso el extranjero. Se estima que solo la 'Ndrangheta percibe unos 50.000 millones de euros al año por sus actividades, la mayoría procedente del tráfico de drogas.