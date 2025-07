Más de 170 ONGs piden el fin de la polémica fundación respaldada por Israel y EE.UU. para distribuir ayuda en Gaza

En respuesta al artículo de Haaretz, la FHG afirmó que "no se han producido incidentes ni víctimas mortales en ninguno de nuestros sitios de distribución ni en sus inmediaciones".

"Tengo a mi cuñado en Gaza y le pregunté si había intentado ir a esos puntos de distribución. Me respondió: 'No, no quiero morir'. Así es como lo gente ve esos centros en Gaza. La gente va allí por desesperación absoluta porque no les queda nada. Toda la población está al borde de la hambruna".