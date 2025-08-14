Más de 115 mil hectáreas se han quemado en España en ola de incendios de agosto, casi el triple que durante el resto del año

Unas 115.598 hectáreas (ha) se han quemado en España durante la ola de incendios de este mes de agosto, casi el triple que durante el resto de 2025, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés).

En concreto, los datos del 29 de julio muestran que se habían quemado un total de 41.903 ha hasta ese momento en el país. En cuestión de dos semanas, esa cifra ha crecido hasta los 157.501 ha, con estimaciones cogidas a día de hoy. Esto supone, según los datos consultados por Europa Press, que en agosto se han quemado 115.598 ha, 2,7 veces más que en el resto de 2025.

La comunidad autónoma que se está viendo más afectada por el fuego es Castilla y León, que a primera hora de la tarde contabiliza un total de 18 incendios activos, de los que ocho están catalogados con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, dos en el índice 1 y el resto se encuentra en nivel 0, según refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 14.30 horas.

Las llamas afectan a las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, si bien es la leonesa la que tiene más focos en IGR 2. En concreto, son los de Falgar, Anillares de Sil, Yeres y Llamas de Cabrera los que tienen esta catalogación. Molezuelas de la Carballeda y Puercas, en Zamora, se mantienen también en este nivel a pesar de que la mejoría en su evolución ha permitido que vecinos de los municipios afectados que estaban evacuados hayan podido volver a sus casas.

Por último, Resoba en Palencia se mantiene también en IGR 2, mientras que la Junta ha declarado también este mismo nivel para La Alberca, en Salamanca, que se ha reproducido en las últimas horas y ha obligado a confinar al municipio y evacuar a turistas.

En Índice de Gravedad 1 hay dos focos, ambos en la provincia de León. Se trata del de Orallo y Barniedo de la Reina. El resto, están activos pero en Índice de Gravedad 0. En esta situación. En esta situación se encuentran los de Castrocalbón, Barrios de Luna, San Feliz de Las Lavanderas y Cármenes, en León; Castronil y Pedroso de la Carballeda, en Zamora; El Casarito, en Salamanca y Torquemada, en Palencia.

(Imagen: Infoex / Europa Press)

