Más de 1.200 muertos en Irán tras ofensiva sorpresa de EE.UU. e Israel que también dejó sin vida al ayatolá Alí Jamenei

El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a más de 1.200, según han confirmado este jueves las autoridades del país persa.

La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán ha recalcado en un breve comunicado que "el número de mártires enterrados hasta ahora asciende a 1.230", sin pronunciarse sobre heridos a causa de esta campaña de bombardeos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Entre los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Además, el Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos e Israel de atacar "de forma deliberada" objetivos civiles para "causar el máximo sufrimiento y pérdida de vidas", en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países, en medio del proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Esta agresión brutal, no provocada y absolutamente injustificada contra la República Islámica de Irán se extiende mucho más allá del campo de batalla. Resuena en los mercados globales, disparando los precios de la energía, desestabilizando las divisas y erosionando el poder adquisitivo de la gente en todo el mundo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Sin embargo, para nosotros, los iraníes, el costo es enormemente más alto: nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores atacan deliberadamente áreas civiles y cualquier lugar que consideren que infligirá el máximo sufrimiento y pérdida de vidas posibles", ha zanjado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

