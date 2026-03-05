Irán intensifica su ofensiva: lanza drones contra base de EE.UU. en Kuwait y afirma haber atacado el aeropuerto Ben Gurión

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves un nuevo ataque con drones contra una base militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Kuwait, una medida que llega en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país persa.

La Armada iraní ha indicado en un comunicado que "se ha atacado la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Kuwait". "Hace horas, las unidades de drones de la Armada atacaron la base", según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, ha condenado estos ataques, los cuales considera una "flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait y de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, además de una violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU".

"Defendemos nuestro derecho a defendernos, basado en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y la adopción de todas las medidas necesarias para mantener nuestra soberanía, proteger el territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes", ha aseverado.

Así, ha expresado que la "amenaza iraní a la seguridad de navegación y movimiento de buques se extiende a la seguridad energética mundial, la estabilidad económica internacional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro", según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"La seguridad de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es indivisible y cualquier violación de la soberanía de cualquier Estado miembro contribuye a una violación directa de la seguridad colectiva del Golfo", ha zanjado.

AEROPUERTO BEN GURIÓN

Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves haber atacado el aeropuerto israelí de Ben Gurión, situado al sur de Tel Aviv, como parte de una nueva oleada de bombardeos a gran escala que han alcanzando una veintena de objetivos estadounidenses en la región, así como en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Las fuerzas iraníes han celebrado este ataque en "el corazón" de Tel Aviv, asegurando que un misil balístico modelo Jorramshahr logró golpear con éxito la base del 27.º Escuadrón de la Fuerza Aérea de Israel, presente en el aeropuerto.

"El exitoso paso de estos misiles estratégicos, con la vanguardia de drones de ataque, a través de las siete capas de defensa regional e interna de los territorios ocupados, creó un verdadero infierno para los agresores", ha remarcado la Guardia Revolucionaria con respecto a esta nueva oleada de ataques, en un comunicado que recoge la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Por su parte, las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sí han asegurado haber bloqueado todos los misiles balísticos lanzados por Irán durante la pasada noche.

PETROLERO DE EEUU

La Guardia Revolucionaria también ha asegurado este jueves haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, en el marco de su respuesta militar a la ofensiva lanzada el pasado sábado por sorpresa por Israel y Estados Unidos contra el país asiático en medio de unas negociaciones entre Teherán y Washington para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

Así, ha afirmado que el petrolero ha sido alcanzado en la zona norte del Golfo Pérsico y ha agregado que "está ardiendo". "Afirmamos previamente que, a partir del Derecho Internacional, en tiempos de guerra Irán tendrá control sobre las normas de paso a través del estrecho de Ormuz".

"Todo el mundo debe obedecer. Los buques militares y comerciales de Estados Unidos, el régimen sionista, los países europeos y los que los apoyan no podrán pasar. Si son detectados, serán golpeados", ha advertido, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este contexto, el subcomandante del Mando de Jatam al Anbia -el mando unificado de combate de las Fuerzas Armadas iraníes-, Amir Heydari, ha matizado este mismo jueves que las fuerzas iraníes "no han cerrado el estrecho de Ormuz", después de que la Guardia Revolucionaria recalcara que está "completamente" bajo control de Irán.

"No hemos cerrado el estrecho de Ormuz y actuaremos frente a los buques que pasen en línea con los protocolos internacionales", ha explicado, después de que Irán anunciara que actuaría para cerrarlo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lo que provocó críticas por parte de aliados de Teherán como China, que pide evitar un duro golpe a la economía internacional.

Heydari ha subrayado además que Irán "no se rendirá en esta guerra". "Continuaremos nuestro camino hasta llenar los patios de ataúdes de oficiales y soldados estadounidenses para que sean llevados de vuelta a Estados Unidos", ha destacado.

"No nos importa lo que dure la guerra. Experimentamos una guerra de ocho años --con Irak, entre 1980 y 1988-- y terminaremos esta guerra cuando hayamos logrado nuestros objetivos y hayamos logrado que el enemigo lamente sus vergonzosos actos", ha apostillado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

