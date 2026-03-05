Francia autoriza uso temporal de sus bases a EE. UU. en plena escalada en Oriente Próximo

Las autoridades de Francia han autorizado al Ejército estadounidense a usar sus bases en territorio francés para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo, en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de la región.

"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, una presencia de sus aeronaves ha sido autorizada en algunas de nuestras bases aéreas en Francia, de manera temporal", ha dicho una portavoz del Estado Mayor del Ejército francés en declaraciones concedidas a Europa Press, en las que ha resaltado que "las informaciones sobre que estos medios estadounidenses serían desplegados en bases francesas en Oriente Próximo es errónea".

En esta línea, ha subrayado que "teniendo en cuenta el contexto, Francia ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región", desmintiendo así informaciones previas que apuntaban a que la autorización afectaba a bases francesas en Oriente Próximo.

La decisión de París llega días después de que el Gobierno de España rechazara prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

La medida provocó una andanada de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que destacó el martes durante una comparecencia junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, que España "está siendo terrible" como aliado y tachó de "poco amistosa" la postura del Gobierno español, llegando a poner sobre la mesa la posibilidad de romper relaciones comerciales con Madrid.

En respuesta, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, trasladó a Pedro Sánchez su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica", después de recalcar que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán fue llevada a cabo "al margen del Derecho Internacional" y agregar que París "no puede aprobarla".

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

