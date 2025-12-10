María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras pasar más de un año en la clandestinidad

Después de varios días anunciando la llegada inminente de María Corina Machado a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz, esta finalmente se produjo en la madrugada de este jueves.

Si bien no pudo acudir a la ceremonia, tras llegar a la capital noruega y reunirse con su familia, la opositora salió al balcón del Gran Hotel sobre las 02:20 hora local para saludar a un grupo de venezolanos que la esperaba y que entonaban el Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela.

Tras unos minutos, acompañada de su hija y su equipo de prensa, bajó a la calle y se acercó a los congregados.

Y es que la posibilidad de ver a Machado públicamente y fuera de Venezuela levantó gran expectativa, dado que durante el último año y medio ha permanecido en la clandestinidad.