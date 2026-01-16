María Corina Machado confirma que le regaló a Donald Trump su Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que María Corina Machado le regaló su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro con la opositora venezolana en Washington, pese que la Fundación Nobel recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", señaló Trump en su red social.

Horas antes, la opositora aseguró que cuenta con Trump "para la libertad de su país", tras una reunión a puerta cerrada con el magnate neoyorquino y señaló que le ha ofrecido la medalla del Nobel de la Paz "por su compromiso único con la libertad".

En declaraciones a la prensa, manifestó que durante su conversación le transmitió "con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante, que es el pueblo venezolano. Este es un día histórico".

Machado reconoció que le impresionó "lo claro que está" Trump, "cómo conoce la situación" y "cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", sostuvo.

Trump descartó a Machado para gobernar Venezuela, tras la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, alegando la falta de apoyo a la opositora dentro del país caribeño. Actualmente, ejerce como presidenta encargada quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, de quien la Casa Blanca ha destacado su "cooperación".

PURANOTICIA