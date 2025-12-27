Marco Rubio y Nasry Asfura acuerdan fortalecer la relación entre EE.UU. y Honduras

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, a quien felicitó nuevamente por su victoria en las elecciones presidenciales realizadas a fines de noviembre.

Durante el diálogo, ambas autoridades expresaron su disposición a fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales entre Washington y Tegucigalpa de cara al próximo mandato presidencial, poniendo énfasis en la cooperación política, económica y en materia de seguridad regional.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que Rubio elogió a Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, destacando el impulso a la cooperación bilateral y regional en seguridad, así como el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países.

El pronunciamiento refuerza el apoyo explícito del Gobierno estadounidense al candidato del Partido Nacional, luego de ser declarado ganador en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias de fraude por parte del Partido Liberal y del oficialismo de LIBRE.

Cabe recordar que, en un mensaje previo, Estados Unidos instó a respetar los resultados oficiales y garantizar una transición pacífica del poder, postura que se suma al respaldo reiterado de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump a Asfura, pese a que autoridades hondureñas calificaron algunos llamados estadounidenses como “injerencia extranjera”.

PURANOTICIA