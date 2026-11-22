Las autoridades militares mexicanas confirmaron la muerte de once personas en enfrentamientos durante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cartel de Guasave o Los Mazatlecos y uno de los diez criminales más buscados por el FBI, operativo realizado en la localidad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa.

Durante la operación fallecieron siete miembros del cartel y cuatro soldados del Ejército mexicano que se dirigían a reforzar la seguridad en el municipio de Guasave ante una fuerte resistencia de los integrantes del grupo criminal, según ha informado el Ministerio de Defensa mexicano en sus redes sociales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha expresado sus condolencias a las familias de los militares fallecidos, "lamentando profundamente la muerte de militares del Ejército".

"A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias", ha afirmado en sus redes sociales.

Así, García Harfuch ha señalado la "valentía" y "heroísmo" de los soldados muertos, ante una operación que es una "muestra contundente del combate a la impunidad", asegurando que estos grupos criminales son los que "con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y todo México".

Además, han sido detenidos ochos presuntos delincuentes. Tres de los capturados han sido trasladados a Ciudad de México y los otros cinco han quedado a disposición de la Fiscalía en Cualicán, Sinaloa.

Entre los detenidos se encuentra Germán Rolando N, alias "Serafín", primo de "El Chapo Isidro", junto a su cuñado y su primo, ambos pertenecientes al cártel como operador financiero y operador logístico, respectivamente.

Asimismo, las autoridades han incautado un fusil, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

"El Chapo Isidro" es el líder de la organización Meza-Flores, cuyo principal centro de operaciones se localiza en el municipio de Guasave.

Meza Flores tiene orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

También ha sido incluido por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los diez más importantes objetivos de captura con una recompensa de cinco millones de dólares, ya que antes de convertirse en líder de una organización criminal, trabajó con los hermanos Beltrán Leyva.

Tras la caída de ese grupo, Meza Flores conformó su propia organización, con la cual competía contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Actualmente, formaría parte del Cártel de Sinaloa, concretamente dentro de la facción que dirige Ismael Zambada, alias "El Mayito Flaco".

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