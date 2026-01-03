Maduro y su esposa enfrentarán juicio en Nueva York por narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, fueron acusados formalmente por narcoterrorismo ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en una causa que retoma y amplía cargos ya presentados originalmente en 2020.

Según detalló la jefa del Departamento de Justicia, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para utilizar armamento de guerra contra territorio estadounidense, delitos que, de acuerdo con la fiscalía, se cometieron de manera sistemática durante años.

Bondi precisó que la acusación formal ya fue ingresada en tribunales federales, y aseguró que tanto Maduro como Flores “se enfrentarán a la ira de la justicia estadounidense” en suelo norteamericano, subrayando que el proceso judicial avanzará con celeridad tras la captura del matrimonio.

En su declaración pública, la fiscal general destacó el respaldo político y militar a la operación, agradeciendo explícitamente al presidente Donald Trump por “exigir rendición de cuentas” y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a las que calificó como claves en la “misión altamente exitosa” que permitió detener a los acusados.

El anuncio marca un nuevo punto de máxima tensión internacional, al consolidar el paso del conflicto diplomático al ámbito penal, con un jefe de Estado extranjero acusado formalmente por narcoterrorismo en tribunales estadounidenses, en un escenario que podría redefinir las relaciones entre Washington, Venezuela y la región.

