Maduro y Cilia Flores llegan a Nueva York bajo fuerte custodia de la DEA

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores llegaron durante la tarde de este sábado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en el estado de Nueva York, a bordo de un avión proveniente del Caribe, según informaron medios estadounidenses citando fuentes oficiales.

Ambos descendieron de la aeronave bajo una fuerte escolta compuesta por más de una docena de agentes de la DEA, tras lo cual fueron trasladados en helicóptero hacia la ciudad de Nueva York, en un operativo de máxima seguridad coordinado por autoridades federales.

De acuerdo con información preliminar, Maduro quedaría recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York, a la espera de su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito, instancia en la que se le formalizarán cargos vinculados a conspiración narco-terrorista, en virtud del Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego acusatorio también contempla delitos por fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas, incluyendo la posesión de al menos cinco kilogramos de cocaína, además de conspiración para la importación de drogas hacia territorio estadounidense.

A estas imputaciones se suman cargos por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para el uso de armamento de guerra, lo que configura uno de los procesos judiciales más graves contra un jefe de Estado en ejercicio trasladado a Estados Unidos en las últimas décadas.

PURANOTICIA