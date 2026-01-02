Maduro recibió a enviado especial de China en medio de tensiones con Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este viernes en el Palacio de Miraflores a una delegación especial de su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el diplomático Qiu Xiaoqi, en medio de las tensiones de Washington con Caracas.

La prensa Presidencial de Venezuela señaló que el encuentro "de alto nivel" tuvo lugar "en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar".

Maduro les trasladó su agradecimiento a Xi por "su hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo".

El mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, y el ministro de Exteriores, Yvan Gil.

Según Caracas, la presencia de esta comitiva subraya la importancia que China otorga a su relación con Venezuela, "no solo como socio comercial-energético, sino como aliado político fundamental en la región".

Por último, sostuvo que las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y "elevadas a un nivel histórico" por los exmandatarios Hugo Chávez y Jiang Zemin, "constituyen un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua".

Cabe señalar que Estados Unidos ha lanzado durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico -que han dejado más de 100 víctimas mortales- y ha llegado a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

(Imagen: Handout por prensa presidencial de Venezuela / Marcelo García)

