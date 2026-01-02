Maduro desmiente segunda conversación con Trump, pero reitera disposición a negociar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que tuvo "una sola conversación", en noviembre, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien el lunes afirmó que había hablado "muy recientemente" con su par caribeño, aunque con escasos resultados. Pese a ello, el venezolano mostró la disposición a negociar con Washington.

"Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca", indicó el venezolano en una entrevista con el académico franco-español Ignacio Ramonet.

A continuación, Maduro describió el diálogo en cuestión como un "intercambio de diez minutos", "muy respetuoso" y "hasta agradable", aunque "las evoluciones post-conversación no han sido agradables", subrayó, en el marco de la campaña estadounidense contra su Gobierno, que ha incluido bombardeos a embarcaciones en el mar Caribe, confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano, sanciones a empresas e individuos del país y la destrucción de una instalación presuntamente vinculada al narcotráfico.

Con todo, el venezolano manifestó su disposición a negociar con la Casa Blanca en ámbitos como el tráfico de drogas y las explotaciones petrolíferas, señalando que "hay que empezar a conversar en serio".

"Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. (...) Si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también", sostuvo.

NARCOTRÁFICO

Asimismo, Maduro argumentó que Venezuela es "víctima del narcotráfico colombiano" y que "toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia".

"Tenemos un combate tremendo en la frontera", subrayó, asegurando que Caracas dedica "miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial".

"No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", lamentó.

