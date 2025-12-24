Maduro afirma haber recibido un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU frente a EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que su país ha recibido un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad reunido de urgencia en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

"El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y al derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", ha señalado durante una visita a un acto público retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV, en el que ha vuelto a defender que "nada ni nadie podrá derrotar a la nación".

En los mismos términos triunfantes se ha manifestado el ministerio de Exteriores venezolano, Yván Gil, asegurando que el país latinoamericano "ha obtenido una gran victoria en el seno de Naciones Unidas".

"Quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza, en violación de la Carta de la ONU, para someter a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico", ha declarado en un comunicado difundido a través de Telegram.

Asimismo, ha subrayado que "quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela (...) responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la Doctrina Monroe" -que guió la política exterior norteamericana en el siglo XIX y buena parte del XX- y que "fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela".

Los dirigentes han hecho estas declaraciones sobre una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Caracas en la que sus aliados Rusia y China han criticado las acciones de Estados Unidos hacia el país latinoamericano.

El represente ruso ante el organismo multilateral, Vasili Nebenzia, ha denunciado lo que ha tildado de "actitud de cowboy" por parte de Washington y ha señalado la "evidente" responsabilidad del país norteamericano en las "catastróficas consecuencias" en las crecientes presiones sobre Venezuela.

Asimismo, ha defendido que las operaciones estadounidenses en su supuesta campaña contra el narcotráfico "van en contra de todas las normas fundamentales del Derecho Internacional", incluido el bloqueo a los petroleros sancionados, lo que ha tachado de "agresión flagrante".

Más comedido se ha expresado el representante chino, Sun Lei, manifestando la oposición del gigante asiático a "todos los actos de unilateralismo e intimidación" y su apoyo "a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional".

