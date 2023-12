Madre de Narumi Kurosaki pide a Nicolás Zepeda explicar sus mentiras

Luego que Nicolás Zepeda reconociera el pasado miércoles que mintió en el primer juicio en su contra, en la tercera jornada del segundo juicio por el presunto asesinato de su expolola Narumi Kurosaki, la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, pidió al imputado, en nombre de la madre de la joven, que aclare sus dichos en el marco del proceso que se lleva adelante.

En declaraciones hechas a Meganoticias, la profesional insistió que "Nicolás Zepeda responda de una vez por todas ciertas preguntas y que se explique sobre las mentiras útiles que dijo haber mantenido en el marco de este proceso. Estas mentiras útiles, de las que ya reconoció haber venido a Francia a ver exclusivamente a Narumi, pero que no cambia en nada los debates”, dijo.

A su vez, Randall Schwerdorffer, abogado de Arthur del Piccolo, quien era novio de la joven nipona en el momento de su desaparición, manifestó que “el hecho de que no haya cuerpo hace que este caso criminal sea extremadamente particular, porque hay que demostrar que Narumi está muerta, luego que no murió de manera accidental, sino por una acción criminal”.

Al concluir, Schwerdorffer señaló que “la defensa juega con que no hay cuerpo, primero, para sembrar la duda del hecho de que esté muerta”.

El próximo paso del juicio se concretará el lunes cuando se presenten, de forma telemática, los testimonios de tres personas japonesas a las que Nicolás Zepeda les pidió que borraran mensajes.

PURANOTICIA