Macron celebra "liberación" de Venezuela y llama a transición bajo Edmundo González

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la “liberación” de Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos, y llamó a iniciar una transición pacífica y democrática bajo el liderazgo del opositor Edmundo González, elegido en 2024.

Macron afirmó que Maduro cometió una afrenta grave contra su pueblo, al confiscar el poder y vulnerar las libertades fundamentales, y subrayó que la operación estadounidense debe abrir camino a una transición respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió que la intervención viola el principio de no uso de la fuerza y recordó que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior. Barrot resaltó que Francia seguirá alineada con la Carta de la ONU para guiar la acción internacional de los Estados.

La operación también generó críticas internas en Francia. Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, cuestionó la intervención de Estados Unidos, defendiendo que la soberanía de los Estados es inviolable y sagrada, mientras que Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, calificó la postura de Macron de vergonzosa y contraria al derecho internacional, participando además en manifestaciones contra la intervención en París.

Mélenchon denunció que Estados Unidos se está apoderando del petróleo venezolano y criticó el secuestro de Maduro y su esposa, señalando que la operación constituye una violación de la soberanía venezolana y un retroceso en la legalidad internacional.

