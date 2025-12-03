Machado responsabilizó a "Maduro y su régimen" por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

María Corina Machado responsabilizó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de las repercusiones que está teniendo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que deja ya 80 muertos.

"Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen", culpó la dirigente de la oposición en una entrevista para la emisora noruega NRK, en la que acusó al Gobierno de haber declarado el "terrorismo de Estado" contra el pueblo venezolano y el resto de países de la región.

"Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron", argumentó Machado, quien se mostró a favor de las presiones de Washington sobre el presidente venezolano y su círculo más cercano.

"Es hora que Maduro entienda que debe dimitir", manifestó ante la pregunta de si está a favor de una intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

A la pregunta de cuán compatible es apoyar estas medidas de presión estadounidenses, incluidos bombardeos que han dejado decenas de muertos, con recibir el Nobel de la Paz, Machado argumentó que lo que se ha reconocido es su "lucha por la democracia", sin la cual no puede haber paz.

"Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia", valoró, a una semana de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, la capital noruega, cuya asistencia no está garantizada por temor a las acciones que pueda emprender el Gobierno venezolano.

(Imagen: Matias Delacroix / Associated Press)

PURANOTICIA