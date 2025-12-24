Machado dice que "muy pronto" regresará a Venezuela para "concretar la fase definitiva de nuestra lucha"

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, anunció que regresará a su país en el corto plazo.

Además, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 anticipó "la fase definitiva de nuestra lucha" contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de X, la política afirmó que "durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria”.

La líder opositora agregó que "pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha".

Machado explicó que su salida temporal del país tenía como objetivo “visibilizar aún más nuestra lucha y aumentar nuestros apoyos externos”.

Complementó que, “no fue una decisión fácil. Como yo siempre les he dicho, físicamente debo estar allí donde sea más útil a nuestra causa”.

Además, subrayó que "esta lucha es por cada uno de ustedes, para poner fin a esta injusticia. Y por eso jamás, jamás los dejaremos solos”.

(Imagen: EFE/Jonas Been Henriksen)

