Lula se resigna y da por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parece haberse resignado y dio por hecho que el sábado no se firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al tiempo que lamentó que el bloqueo ejercido por Francia e Italia sobre un convenio que beneficia más a los países europeos.

El mandatario ha hecho todo lo posible para que el acuerdo saliera adelante durante este año, aprovechando que ostenta la presidencia 'pro tempore' de Mercosur. "Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada", dijo desde el Palacio del Planalto.

"Vamos a esperar a mañana, la esperanza es lo último que se pierde", declaró. no obstante el presidente brasileño en una rueda de prensa en la que destacó que el acuerdo "es extremadamente importante del punto vista político".

"Es un acuerdo que incluye a 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, es un acuerdo que da una respuesta de supervivencia, una oportunidad para mantener vivo el multilateralismo (...) Por eso es importante", defendió Lula, que aseguró que el bloque sudamericano ha hecho muchas más concesiones.

Así, explicó que siempre supo que el presidente francés, Emmanuel Macron, era el principal escollo para sacar adelante este acuerdo --"llegué a hablar con su esposa para que le abriera el corazón", contó--, siendo la "novedad" ver cómo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tampoco estaba por la labor.

Lula remarcó que aún no teniendo "mucho que perder" con respecto a la agricultura y ganadería brasileñas, "los franceses tienen derecho a elegir lo que consideren mejor para ellos" y que se "sorprendió" con la postura de Meloni, quien le aseguró, según contó, que podría convencer a los agricultores italianos.

El Parlamento Europeo aprobó este martes una medidas para proteger al sector agropecuario. El texto deberá ser refrendado por el Consejo Europeo, que se reunirá este jueves y viernes, y votado esta misma semana, por lo que podría estar listo para su firma en la cumbre del Mercosur que se celebrará en Paraná este sábado.

