Lula impulsa histórica reducción de la jornada laboral en Brasil: propone semana de 40 horas sin rebaja salarial

Con el objetivo de modificar el actual límite máximo de 44 horas de trabajo, el Ejecutivo brasileño ingresó una iniciativa legal que busca establecer una jornada semanal de 40 horas. Esta medida, que había sido anticipada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pretende erradicar el vigente esquema laboral que exige seis jornadas de desempeño por cada día libre.

Para materializar este cambio y asegurar que los trabajadores logren contar por fin con dos días festivos a la semana, fue el propio jefe de Estado quien despachó el documento hacia el Congreso Nacional. De esta forma, se espera que la votación parlamentaria modifique la realidad de los empleados que ahora operan bajo la modalidad de un solo día de descanso frente a seis laborales.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernante sudamericano valoró la acción y entregó detalles sobre las condiciones de la propuesta: "Es un día importante para la dignidad de la familia, de quienes construyen Brasil todos los días. Remití al Congreso Nacional, con urgencia constitucional, un proyecto de ley que pone fin a la escala 6x1 y reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Importante, sin ninguna reducción en el salario".

Desde el Gobierno explicaron que la calificación de urgencia de la medida garantizará una tramitación parlamentaria más rápida, requiriendo además un menor número de votos para su eventual aprobación. De acuerdo a las informaciones consignadas por el portal de noticias G1, los diputados tendrán ahora un plazo máximo de 45 días para debatir el texto y llevar a cabo la respectiva votación.

En paralelo a esta iniciativa, el Congreso ya se encuentra tramitando una propuesta de enmienda constitucional referida a este mismo tema. Pese a ello, Lula aseveró la importancia de su proyecto argumentando sus beneficios sociales: "La propuesta devuelve tiempo a los trabajadores y trabajadoras: tiempo para ver crecer a los hijos, para el ocio, para el descanso y para la convivencia familiar. Un paso hacia un país más justo y con mayor calidad de vida para todos".

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