Lula afirma que Petro le ratificó su compromiso con una transición pacífica antes del cambio de mando en Colombia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, le reafirmó su compromiso con una transición pacífica de cara a la entrega del poder al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en agosto.

"He recibido una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Hemos hablado de temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia", escribió Lula en sus redes sociales.

El mandatario brasileño agregó que "al señalar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo que trabajamos juntos y reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica".

Según informó el Gobierno colombiano, la conversación telefónica se extendió por cerca de 20 minutos. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron además temas relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la importancia de mantener una relación "permanente, fluida y sólida" entre ambos países, una vez que Petro entregue la Presidencia a su sucesor el próximo 7 de agosto.

En ese contexto, Lula destacó que Colombia y Brasil están "unidos por una amplia agenda de intereses comunes" y aseguró que ambos países "solo salen ganando si siguen trabajando juntos".

Asimismo, el presidente brasileño agradeció a Petro su "amistad y cooperación" con Brasil, resaltando su "firme compromiso con la integración regional y la lucha contra los desafíos comunes de Sudamérica".

Finalmente, valoró la "determinación inquebrantable" del mandatario colombiano para "promover la sostenibilidad ambiental y la preservación de la Amazonía", además de su "incansable compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".

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