Los votantes de Trump dispuestos a tomar las armas que creen que se avecina una guerra civil en EE.UU.

De hecho, son muchas las personas interesadas. Trump como Rambo es uno de sus artículos más vendidos.

¿No era posible, pregunté, que simplemente a millones de estadounidenses no les gustara el presidente Trump y por eso Joe Biden había ganado?

Fue Karen quien respondió, con un tono evidentemente molesto: "Si eres una liberal loca, simplemente no estamos interesados. Las noticias centrales -déjame decirles así porque no voy a llamarlas noticias falsas- pero es una noticia falsa decir que a EE.UU. no le gusta Trump. EE.UU. ama a Trump".