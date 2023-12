"Los regalos de Occidente a Ucrania se están agotando": Putin dice que la guerra terminará cuando se cumplan sus objetivos

Mientras el líder ruso hablaba, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, daba una conferencia de prensa en la sede de la alianza en Bruselas en la que advirtió: "Si Putin gana en Ucrania, existe un riesgo real de que su agresión no termine allí".

Estadounidenses retenidos en cárceles rusas

La corresponsal del The New York Times, Valerie Hopkins, preguntó al líder ruso qué haría falta para que Rusia liberara a dos ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles rusas: el muy respetado corresponsal de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el exmarine Paul Whelan.