Los polémicos comentarios de Kanye West que le costaron un millonario contrato con destacada firma deportiva

"Death con 3" fue un aparente error de escritura del término militar "Defcon", un sistema de defensa estadounidense. La frase en conjunto implicaría una amenaza antisemita.

En el mismo mensaje parecía defenderse ante cualquier interpretación en su contra: "Lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de eliminar a cualquiera que se oponga a su agenda ".

"Si quiere tener alguna credibilidad como opinador de temas sociales, ya no como músico, tal vez pueda comenzar por encontrar la manera de expresar sus ideas sin fomentar el odio hacia los judíos", añadió.

Ye no dejó el tema y en un reciente podcast mostró que estaba muy seguro de sus alianzas comerciales: "Puedo decir m***** antisemita y Adidas no me va dejar caer".