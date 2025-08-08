"Houston, tenemos un problema": Muere Jim Lovell, el astronauta que logró llevar al Apolo 13 a salvo de regreso a la Tierra

"¡Rápido, la cámara!", respondió Lovell.

Era la víspera de Navidad de 1968.

EE.UU. estaba inmerso en la Guerra de Vietnam y en disturbios sociales. Pero en ese momento, parecía que la humanidad estaba unida.

El mundo vio su planeta como lo vieron los astronautas: frágil y hermoso, brillando en la desolación del espacio .

Para Lovell, fue la experiencia más conmovedora de su vida.

En ese preciso momento, a 385.000 kilómetros de distancia, un hombre en un Rolls-Royce azul se detuvo frente a la casa de Lovell en Houston. Caminó y le entregó una caja a Marilyn.

Ella abrió el papel de seda con estampado de estrellas y sacó una chaqueta de visón. "Feliz Navidad", decía la tarjeta que la acompañaba, "con cariño del Hombre en la Luna".

Subieron como astronautas y bajaron convertidos en celebridades.

Hubo desfiles con cintas de papel, homenajes del Congreso y un lugar en la portada de la revista Time. Y ni siquiera habían pisado la Luna.

Ese honor, por supuesto, fue para Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

Un año después, el sueño de Kennedy se cumplió póstumamente. Se dio un pequeño paso y la humanidad dio un gran salto. Los "Nuevos Nueve" habían cumplido su misión.

"HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA"

En abril de 1970, Lovell, Jack Swigert y Fred Haise estaban decididos a seguir los pasos de Armstrong y Aldrin hacia la superficie lunar en el Apolo 13.

Pero las cosas salieron muy mal.

Estaban a 320.000 kilómetros de la Tierra y acercándose a su objetivo cuando detectaron baja presión en un tanque de hidrógeno. Era necesario agitarlo para evitar que el gas superfrío se asentara en capas.

Swigert activó el interruptor. Debería haber sido un procedimiento rutinario, pero el módulo de mando, Odyssey, se sacudió. La presión de oxígeno cayó y la energía se apagó.

"Creo que tenemos un problema aquí", dijo Swigert.

Lovell tuvo que repetir el mensaje para un atónito Control de Misión: "Houston, tenemos un problema".

Fue una de las mayores subestimaciones de todos los tiempos.