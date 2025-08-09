Activan alerta en Santa Cruz, Argentina, para encontrar al sicario de Meiggs

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Argentina, emitió una alerta para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario acusado de estar vinculado al asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ministerio de Santa Cruz informó que “en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández”.

La entidad precisó “que el prófugo está siendo buscado por la justicia chilena por el delito de homicidio, ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana”.

El imputado, que había sido detenido, fue liberado tras detectarse un error en su documento de ingreso. Al salir, fue esperado por dos sujetos con quienes caminó varias cuadras antes de perderse su rastro.

Se confirmó que se trasladó desde Santiago hacia el norte de Chile, donde posteriormente cruzó a Perú. Así, el hombre ya no se encuentra en territorio nacional, a pesar de la intensa búsqueda en su contra.

El comunicado trasandino indicó que Mejía está vinculado directamente con la organización criminal “Tren de Aragua”.

“Cualquier persona que posea información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911”, finaliza el texto.

