Los miles de adoptados por padres estadounidenses que ahora temen ser deportados a pesar de llevar décadas en el país

"Soy una hija de los 80", dice Shirley, quien tuvo hijos, se casó y se convirtió en profesora de piano. La vida transcurrió durante décadas sin que tuviera motivos para dudar de su identidad estadounidense.

Pero en 2012, su mundo se derrumbó .

Perdió su tarjeta de la Seguridad Social y necesitaba un duplicado. Pero cuando acudió a la oficina local de la Seguridad Social, le dijeron que debía demostrar su estatus migratorio. Finalmente, descubrió que no tenía la ciudadanía estadounidense .

"Tuve una crisis nerviosa al enterarme de que no era ciudadana" , dice.

Shirley no es la única. Se estima que entre 18.000 y 75.000 personas adoptadas en Estados Unidos carecen de ciudadanía. Algunas personas adoptadas internacionalmente quizás ni siquiera sepan que no tienen la ciudadanía estadounidense .

Decenas de personas adoptadas han sido deportadas a sus países de origen en los últimos años, según el Centro Legal de Derechos de las Personas Adoptadas. Un hombre nacido en Corea del Sur y adoptado de niño por una familia estadounidense —y que luego fue deportado a su país de origen debido a sus antecedentes penales— se suicidó en 2017.

Las razones por las que tantas personas adoptadas en EE.UU. no tienen la ciudadanía son diversas. Shirley culpa a sus padres por no haber completado la documentación necesaria cuando llegó al país. También culpa al sistema escolar y al gobierno por no haberle informado de que no tenía la ciudadanía.

"Culpo a todos los adultos en mi vida que simplemente se desentendieron del asunto y dijeron: "Ya está aquí en EE.UU., todo irá bien".

"¿De verdad? ¿Voy a estar bien?".

Otra mujer, que solicitó el anonimato por temor a llamar la atención de las autoridades, fue adoptada por una pareja estadounidense de origen iraní en 1973, cuando tenía 2 años.

Criada en el medio oeste de EE.UU., sufrió racismo, pero en general tuvo una infancia feliz.

"Me adapté a mi vida, siempre convencida de que era ciudadana estadounidense. Eso fue lo que me dijeron. Y sigo creyendo eso hoy", afirma.

Pero todo cambió cuando, a los 38 años, intentó obtener un pasaporte y descubrió que las autoridades de inmigración habían extraviado documentos cruciales que respaldaban su solicitud de ciudadanía.

Esto ha complicado aún más sus sentimientos en torno a la identidad.