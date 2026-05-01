Lo que se sabe de la detención de la activista chilena Macarena Chahuán que iba en ayuda a Gaza

Luego de varios días sin comunicación, la activista y periodista chilena Macarena Chahuán logró establecer contacto con su familia, generando alivio tras la incertidumbre que rodeaba su situación.

Según consigna La Tercera, la joven participaba en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa civil que tenía como objetivo trasladar ayuda humanitaria hacia Gaza en medio del conflicto que afecta a la zona. Sin embargo, la misión se vio interrumpida tras un operativo en el que varias embarcaciones fueron interceptadas.

De acuerdo con antecedentes entregados por la propia organización, el procedimiento involucró a al menos 22 barcos que se encontraban en aguas internacionales, lo que ha abierto un debate sobre la legalidad de la acción.

La flotilla estaba compuesta por civiles de distintas nacionalidades, quienes buscaban llevar insumos esenciales al enclave palestino. La interceptación de las naves generó preocupación en distintos países y organizaciones, debido al carácter humanitario de la misión.

El caso de la activista chilena ha tenido especial repercusión a nivel nacional, donde se han intensificado los llamados para que las autoridades realicen gestiones que garanticen su seguridad y bienestar.

En paralelo, el operativo ha sido cuestionado por posibles coordinaciones entre Israel y Grecia, lo que ha generado críticas desde distintos sectores internacionales. Estas apuntan a que la intervención podría no ajustarse a estándares legales, considerando el tipo de ayuda que transportaba la flotilla.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo, mientras se espera mayor claridad sobre las condiciones en que se encuentran los participantes de la misión.

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