Líder de Hezbolá rechaza el alto el fuego con Israel: lo califica de "capitulación" y advierte que la resistencia continuará

El secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó este jueves el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel en Washington, calificándolo como una "capitulación" y exigiendo la retirada de las tropas israelíes desplegadas en territorio libanés.

Durante un discurso, el líder del grupo chií sostuvo que el cese de hostilidades representa una renuncia a los actos de resistencia frente a lo que considera una agresión permanente por parte de Israel.

Según afirmó, el acuerdo supone un abandono de la lucha contra la ofensiva israelí y constituye una "capitulación, una derrota y el logro de los objetivos del enemigo".

En esa línea, agregó que "La declaración de Washington es una 'hoja de ruta' para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", al tiempo que insistió en la necesidad de un "cese total de la agresión" israelí y la retirada de la "ocupación israelí" de territorio libanés.

Qasem también cuestionó cualquier iniciativa que contemple el desarme de las milicias como condición para alcanzar un acuerdo político o militar.

Al respecto, sostuvo que "convertir el desarme" de las milicias en la base de cualquier acuerdo "significa debilitar a Líbano y amenazar su existencia, sembrar la división interna en interés de Israel y permitirle lograr políticamente lo que no logró mediante la guerra".

Asimismo, hizo un llamado directo a las autoridades del país para que abandonen las conversaciones impulsadas en torno al conflicto.

"Hacemos un llamamiento a los funcionarios libaneses para que pongan fin a esta farsa y humillación denominada 'negociaciones directas', y para que se fortalezcan mediante una unidad nacional en torno a un Estado soberano bajo su liderazgo", ha argumentado.

El líder del movimiento también dejó en claro que Hezbolá no se considera parte del pacto alcanzado y aseguró que la organización continuará respondiendo a las acciones militares israelíes.

En ese sentido, afirmó que Hezbolá "no se ha comprometido con nadie a dejar de resistir o responder a la agresión" y aseguró que "mientras exista la ocupación" sobre territorio libanés, "la resistencia continuará".

Además, lanzó una advertencia respecto de futuras acciones militares.

"Mientras continúe, la enfrentaremos con todas nuestras fuerzas, atacaremos donde queramos y podamos, y mientras nuestros pueblos sean bombardeados y nuestra gente asesinada, los asentamientos israelíes no estarán seguros", ha aseverado, según recogió la cadena Al Manar, vinculada al grupo.

Durante su intervención, Qasem también agradeció el apoyo brindado por Irán en el marco del conflicto.

El dirigente expresó su reconocimiento a Teherán por "luchar para recuperar" las tierras libaneses y los derechos del pueblo libanés "frente la agresión israelí-estadounidense a pesar de sus propios conflictos".

Sus declaraciones se producen después de que el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, solicitara igualmente la retirada de las tropas israelíes de Líbano hasta las posiciones que ocupaban antes del estallido de la actual escalada militar.

Las últimas hostilidades a gran escala comenzaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva ejecutada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques israelíes sobre territorio libanés han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, pese a que ambas partes alcanzaron un alto el fuego a mediados de abril, acuerdo que posteriormente fue prorrogado por 45 días.

Sin embargo, los bombardeos continuaron durante las semanas posteriores, acompañados por una ofensiva terrestre israelí que llegó incluso a amenazar con una campaña de ataques contra la capital libanesa, Beirut.

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