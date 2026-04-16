Liberan a más de 30 personas que permanecían retenidas tras un asalto a una sucursal bancaria en Nápoles

Más de 30 personas que permanecían cautivas al interior de una sucursal del banco Crédit Agricole, ubicada en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, fueron rescatadas exitosamente. Las fuerzas de seguridad italianas ratificaron que los afectados, retenidos por un grupo de presuntos asaltantes, lograron abandonar las instalaciones caminando por sus propios medios.

El operativo se concretó luego de intensos minutos de nerviosismo, cuando los efectivos policiales, apoyados por personal del Cuerpo de Bomberos, consiguieron forzar uno de los accesos para irrumpir en el recinto. Una vez adentro, procedieron a la liberación de los rehenes, un grupo compuesto tanto por clientes como por empleados de la entidad financiera. En el mismo lugar, los equipos de emergencia que acudieron a la zona debieron brindar asistencia médica a por lo menos seis de los rescatados.

Pese a la gravedad de la situación, el secuestro concluyó de manera favorable y no se registraron personas heridas. Por su parte, los Carabinieri precisaron que el perímetro del edificio continúa completamente cercado, ya que los uniformados se mantienen enfocados en las operaciones de búsqueda y captura de los sospechosos.

De acuerdo a los datos recopilados por el portal de noticias Napoli Today, la banda de presuntos delincuentes estaría integrada por cuatro o cinco sujetos. Los testimonios de quienes presenciaron el hecho detallan que uno de los involucrados ingresó portando una pistola, mientras que sus acompañantes llevaban cascos que ocultaban sus rostros, impidiendo su identificación visual.

El establecimiento bancario afectado está situado específicamente en la plaza Medaglie d'oro, perteneciente al barrio de Arenella. Los antecedentes preliminares sugieren que la decisión de los atracadores de atrincherarse y tomar cautivos a los ocupantes se produjo justo después de que agentes de la Policía arribaran al sector, en respuesta a una llamada telefónica de alerta.

(Imagen: Europa Press/Contacto/Francesco Benvenuti)

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