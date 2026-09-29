Liberan a hombre que pasó 41 años en el corredor de la muerte en EE.UU. gracias a una prueba de ADN

Los documentos judiciales indican que la policía sospechaba que había matado a Olesen durante un robo.

Creyendo que era sospechoso en otro caso judicial, Carter huyó de Utah; fue encontrado en Nashville, Tennessee .

Allí firmó una confesión que, según su versión, fue obtenida bajo coacción durante un interrogatorio .

A pesar de no existir pruebas físicas que vincularan a Carter con la escena del crimen, fue hallado culpable por un jurado que se basó en la confesión y en la declaración de dos testigos que aseguraron que se había jactado del asesinato.

Sin embargo, los testigos declararon posteriormente que les habían ordenado mentir en la corte, que la policía les dio dinero en efectivo y regalos, y que fueron amenazados con la deportación si no testificaban contra Carter .

Más de una década después de conocerse el cambio en las declaraciones de los testigos, el Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado la celebración de un nuevo juicio.

Los abogados que representan a Carter dijeron que los testigos habían visto a un hombre blanco huyendo del lugar del asesinato. Carter es negro.

Añadieron que un investigador había ocultado pruebas que señalaban al marido de la víctima.

La defensa de Carter alega que los fiscales estuvieron a punto de presentar cargos contra él, pero que un agente de policía les pidió que no lo hicieran para poder continuar con la investigación.

El esposo de Olesen, quien falleció en 2009, declaró a la policía que había encontrado a su esposa muerta en su casa.

Las puñaladas que sufrió la víctima fueron presuntamente realizadas con un cuchillo de la cocina que fue hallado cerca de su cuerpo.

La pistola no fue encontrada en el lugar de los hechos.

EL ADN NO COINCIDE

Este mes, los fiscales declararon que los resultados de un análisis de ADN descartaban a Carter como posible coincidencia con la sangre encontrada en el pomo de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo.