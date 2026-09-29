Bolivia pedirá información a EE.UU. tras sanciones contra fiscal general y exaltos cargos en el marco del «Escudo de las Américas»

El Gobierno de Bolivia solicitará información a la Administración de Estados Unidos sobre las acusaciones contra el fiscal general Roger Mariaca, y otros altos y exaltos cargos del país, tras la imposición de sanciones en el marco del «Escudo de las Américas».

"Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso se pedirá, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia", señaló el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, solicitó ya la destitución del fiscal mientras se esclarecen unos hechos cuya "gravedad obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad".

"Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas", matizó, en declaraciones recogidas por la cadena Unitel, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, se sumó a la petición de apartar a Mariaca de sus funciones, un asunto para el que convocarán una sesión en el Parlamento.

El fiscal general expresó sus sorpresa ante la decisión de las autoridades estadounidenses, que le retiraron la visa, alegando que "abusó de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayuda a criminales violentos a evadir la Justicia".

Estas acciones "ponen en peligro los esfuerzos del presidente (Donald) Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas de Bolivia", señaló el Departamento de Estado, tras sancionar a Mariaca y otros doce ciudadanos bolivianos.

Loa sancionados son fiscales, jueces, exmagistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía, un empresario y el exministro de Justicia, Iván Lima.

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