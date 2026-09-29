Polonia advierte "semanas y meses muy difíciles" ante la cercanía de los ataques rusos a su frontera

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió este martes que el país tiene por delante "semanas y meses muy difíciles", debido a que las acciones de Rusia contra Ucrania "se están produciendo cada vez más cerca" de la frontera polaca.

"Cada noche y día tenemos que hacer despegar repetidamente a nuestros aviones, ya que los ataques rusos cerca de la frontera polaca, en particular contra los pasos fronterizos y la infraestructura cercana a la frontera, se han vuelto constantes", dijo Tusk antes del consejo de ministros de este martes.

También señaló que el comportamiento "cada vez más agresivo" de Rusia hacia Ucrania está afectando a la región, una advertencia que se suma a las denuncias de otros países del entorno sobre un aumento de las acciones de guerra híbrida de Moscú destinadas a desestabilizar esta parte del continente.

Tusk agregó que se han registrado alertas aéreas motivadas por una posible amenaza rusa, entre ellas una ocurrida este lunes en la provincia de Lublin, mientras se producía un bombardeo ruso sobre Ucrania. Si bien no se registró ninguna violación del espacio aéreo, un dron cayó cerca de un puesto de control al otro lado de la frontera.

No obstante, reafirmó que las autoridades y los servicios especiales de Polonia están "muy centrados en garantizar que no ocurra nada malo" en su lado de la frontera, según recoge la agencia estatal de noticias PAP.

El dron ruso impactó a unos dos kilómetros del paso fronterizo de Yahidin, cerca de Dorohusk, una localidad que limita con Ucrania, provocando que dos aviones de la Fuerza Aérea polaca tuvieran que ser movilizados, aunque finalmente regresaron a sus bases sin haber tenido que intervenir.

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